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Главным архитектором Зеленодольска стал Дамир Шакиров
Главным архитектором Зеленодольска назначен Дамир Шакиров — ранее он работал в команде итальянского архитектора Элио Фиорини. Нового руководителя на деловом понедельнике представил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
Дамир Шакиров — уроженец Зеленодольска. Имеет высшее образование. Владеет английским и китайским языками.
В 2016 году окончил Казанский архитектурно-строительный университет.
С 2017 по 2021 год Шакиров был студентом Центрального южного университета Китайской Народной Республики.
С 2021-го по 2022-й занял должность замруководителя исполкома Зеленодольского района. В команде с итальянским архитектором Элио Фиорини они разработали несколько проектов по развитию Зеленодольска.
В частности, работа продолжается над новым городским ЗАГСом, территорией Центра культурного развития, Центром бокса, библиотеки, городских улиц и в целом над градостроительным планом развития Зеленодольска.
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