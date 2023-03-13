Главным архитектором Зеленодольска стал Дамир Шакиров

Главным архитектором Зеленодольска назначен Дамир Шакиров — ранее он работал в команде итальянского архитектора Элио Фиорини. Нового руководителя на деловом понедельнике представил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Дамир Шакиров — уроженец Зеленодольска. Имеет высшее образование. Владеет английским и китайским языками.

В 2016 году окончил Казанский архитектурно-строительный университет.

С 2017 по 2021 год Шакиров был студентом Центрального южного университета Китайской Народной Республики.

С 2021-го по 2022-й занял должность замруководителя исполкома Зеленодольского района. В команде с итальянским архитектором Элио Фиорини они разработали несколько проектов по развитию Зеленодольска.

В частности, работа продолжается над новым городским ЗАГСом, территорией Центра культурного развития, Центром бокса, библиотеки, городских улиц и в целом над градостроительным планом развития Зеленодольска.