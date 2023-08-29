«Главный враг – паника»: в школах Татарстана прошли антитеррористические учения

Площадкой для учений по антитеррористической защите в Казани стал лицей №121

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Кто остановит преступника в школе?

Сегодня в Татарстане провели Всероссийские учения по антитеррористической защите во всех образовательных организациях республики. Визуальной площадкой для учений в Казани стал лицей №121.

Учения провели одновременно в 3443 образовательных организациях Татарстана, в том числе дошкольных учреждениях и колледжах. Всероссийские учения одновременно проводятся во всех регионах РФ под кураторством Минпросвещения РФ и МЧС РФ.

«Мы продолжим эту работу для обеспечения безопасности наших детей», – рассказал «Татар-информу» заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

Учения провели одновременно в 3443 образовательных организациях Татарстана Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По его словам, в лицее отработали сегодня только два сценария. Первый – когда злоумышленник с оружием проникает на территорию учебного заведения. В этом случае охранник школы нажимает на тревожную кнопку и сообщает сотрудникам Росгвардии о том, что на территории находится злоумышленник. В учебном заведении включается тревога, и по инструкции учителя должны забаррикадировать двери в класс и спрятать детей под партами для того, чтобы в случае выстрелов в дверь и оконные проемы никто из них не пострадал.

Первый отработанный сценарий – когда злоумышленник с оружием проникает на территорию учебного заведения Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После этого в школу приезжают сотрудники Росгвардии и МЧС России по РТ, поскольку в здании могут находиться взрывные устройства. Сотрудники Росгвардии задерживают преступника и уводят в машину.

Второй сценарий начинается с работы сотрудников МЧС. С помощью охраны они подают сигнал о том, что в здании начался пожар. После этого всех детей и учителей максимально быстро необходимо эвакуировать через доступные выходы. Сами сотрудники МЧС в это время тушат возгорание и помогают эвакуировать пострадавших.

Второй сценарий начинается с работы сотрудников МЧС Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Нельзя поддаваться панике»

Во время учений в школах и колледжах делают акцент на проверке работоспособности систем оповещения и смотрят, отработано ли взаимодействие сотрудников школ с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

По словам заместителя министра образования и науки РТ Рамиля Хайруллина, проведение подобных учений способствует психологической готовности педагогов к применению различных алгоритмов действий. По итогам учений проанализировали опыт и поставили школе оценку по отработке действий.

Во время учений в школах и колледжах делают акцент на проверке работоспособности систем оповещения Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Оценку готовности школы должен выставлять ее директор, но мы с наблюдателями сошлись во мнении: предлагаемые сценарии были отработаны на “хорошо”. Сама же директор считает, что были минусы и некоторые недочеты, и считает нужной оценкой поставить “удовлетворительно”», – сказал замминистра.

Рамиль Хайруллин отметил, что главный враг при чрезвычайной ситуации – это паника. Учителям, детям и директору школы эти учения будут полезны и для преодоления психологического барьера, и для понимания, что можно было выполнить гораздо быстрее.

«В реальной ситуации все механизмы должны работать четко, на кону опасность для жизни наших детей. Учителя при реальной опасности не должны теряться, им нужно понимать порядок действий в случаях возникновения чрезвычайной ситуации. Мы не можем угадать, как будет действовать злоумышленник или где начнется пожар. Поэтому прорабатываем возможные сценарии», – сказал он.

В первой декаде сентября проведут учения с участием школьников

По словам заместителя министра образования и науки РТ, сегодня учения проводятся без детей, чтобы посмотреть на отработку преподавателей. В первой декаде сентября проведут новые учения, уже с участием детей, школьников и студентов СПО.

«Сегодня мы провели мероприятие совместно с Министерством образования и науки РТ, исполкомом Казани, МЧС и сотрудниками Росгвардии по отработке возможных сценариев антитеррористической защищенности лицея №121. Мы отработали несколько сценариев и выявили ряд недочетов, над которыми предстоит работа. Мы учтем все недочеты и поможем сохранить те драгоценные секунды, которые нужны для безопасности обучающихся и сотрудников образовательных организаций», – подытожил Хайруллин.