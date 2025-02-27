Фото: rubin-kazan.ru

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба казанской команды в своих социальных сетях.

«Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский принял решение покинуть клуб, проработав более четырех лет в нашей команде. Благодарим Михаила Сергеевича за проделанную работу, желаем удачи и успехов в дальнейшем!» – написано в заявлении на официальном сайте «Рубина».

Бутовский работал в «Рубине» с 2020 года. Ранее он возглавлял медицинский штаб в «Спартаке», а также работал в сборной России.