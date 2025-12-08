Главный врач Рубежанской ЦРБ: «Мы ощущаем реальную помощь Татарстана!»

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В подшефные Татарстану города ЛНР прибыла команда медицинских специалистов. Это в том числе результат рабочих встреч вице-премьера РТ Рината Садыкова с главными врачами больниц Лисичанска и Рубежного.

О том, как обстоят дела в сфере здравоохранения в ЛНР, какую помощь местным больницам оказывает шеф-регион, рассказал в интервью для «Татар-информа» главный врач Рубежанской центральной городской больницы Эдуард Кравченко.

— Эдуард Анатольевич, в каком режиме сейчас работает больница?

— Больница работает в штатном режиме, насколько это вообще возможно в наших условиях. Исходя из того, что у нас есть, исходя из той кадровой ситуации, в которой мы находимся. Мы оказываем помощь и амбулаторную, и стационарную – в полном объеме. Диагностика тоже работает, все подразделения. Стараемся все выполнять, насколько можем.

— Кадры – это самая острая тема?

— Да, это очень чувствительная тема. Обеспеченность врачебными кадрами – примерно 16%. Это мало. Мы пытаемся привлекать специалистов разными путями. И одно из направлений – это работа с нашим регионом-шефом, Республикой Татарстан. Он помогает не только нам, но и Лисичанску. По-моему, лучший регион-шеф, потому что держит на себе целых два города. Помощь мы реально ощущаем.

— Какие изменения уже произошли?

— У нас капитально отремонтировали пищеблок – полностью. Это то подразделение, которое кормит стационарных пациентов. Отремонтировали по последнему слову, честно говоря. И еще оснастили современным оборудованием. Поэтому пищеблок – это наша гордость, без преувеличения. И за это огромное спасибо руководству Республики Татарстан, вице-премьеру, всем, кто участвовал.

— Самое заметное сейчас – прибытие команды врачей. Расскажите поподробнее.

— Да, это второе направление – кадровое. В прошлом месяце мы получили, можно сказать, десант врачей. Пятеро докторов приехали работать здесь и в соседнем городе. Это хирурги, анестезиолог. А у нас, чтобы вы понимали, хирурга вообще не было. Вообще. Я работаю главным врачом, я работаю урологом и еще, если так можно сказать, исполняю обязанности заведующего хирургическим отделением. Но я же не хирург по образованию. Поэтому вклад Татарстана здесь переоценить сложно.

— Как это отражается на пациентах?

— Люди довольны. Пациенты получают ту помощь, которая им нужна, здесь, на месте. Вот сейчас, пока мы разговариваем, один доктор принимает, двое оперируют. Это так каждый день. И сразу уменьшается нагрузка на республиканские учреждения, куда мы раньше вынуждены были направлять почти всех. Для наших жителей – а большинство в городе пожилые, инвалиды – это очень большая помощь. Все бесплатно, по ОМС, все как положено.

— Надеетесь, что эта работа продолжится?

— Очень надеюсь. Нам бы хотелось, чтобы это стало традицией. Потому что прекрасно понимаем: впереди Новый год, длинные праздники, доктора могут разъехаться – и мы снова окажемся одни. А сейчас помощь есть, и она очень ощутимая.