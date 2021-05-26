Главный врач РКБ Татарстана привился от коронавируса

Главный врач Республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев вакцинировался против коронавируса. Об этом сообщается на странице поликлиники №18 в социальных сетях.

«Если честно, я, конечно, боюсь принести коронавирус домой — родителям, близким. Их надо беречь. Я сам болел коронавирусной инфекцией семь-восемь месяцев назад. Сейчас я проверился, иммунитет очень слабый, практически его нет к Covid-19», — отметил врач.

Главврач республиканской клиники привился «Спутником V» в казанской поликлинике №18.

Шавалиев призвал коллег последовать его примеру и защитить себя и своих близких от болезни от заражения коронавирусом.