Главный трофей Всероссийской Студвесны будут выставлять в университетах Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани завершился Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», проводившийся в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На мероприятии собралось более 2000 студентов из 82 регионов России, в том числе и из новых регионов, а сам фестиваль стал триумфальным для Татарстана, который завоевал Гран-при по итогам общекомандного зачета.

Для Татарстана это имеет большую значимость, поскольку за последние годы республике удавалось завоевать Гран-при лишь трижды – в 2016, 2018 и 2019 годах. В свою очередь, студенты из Татарстана показали высочайший уровень подготовки, став лауреатами в 14 номинациях и получив специальные призы еще в 4 категориях.

«Ребята очень тщательно готовились в этом году, до последнего держали в секрете свои программы. Эта большая победа впервые за 6 лет – результат большого труда как самих участников, так и всех, кто был вовлечен в их подготовку. Искренне благодарим и поздравляем участников делегации Татарстана и всех, кто им помогал! А чтобы продлить ощущение праздника, мы планируем выставлять главный трофей Студвесны в вузах республики», – отметил Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Всего лидеров оказалось пять. Первое место, следующее за Гран-при, завоевала Саратовская область, второе – Республика Саха (Якутия), а третье место было разделено между Чувашской Республикой и Пермским краем.