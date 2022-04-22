Главный тренер «Зиланта» оценил шансы команды на победу в чемпионате РФ по регби-7

Четвертый и пятый туры чемпионата России по регби-7 среди женских команд пройдут на казанском стадионе «Тулпар», где Татарстан представит РК «Зилант». О том, какие шансы на победу у татарстанской команды, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» главный тренер клуба Ришат Абдрахманов.

Он подчеркнул, что «Зилант» полностью готов к грядущим турам. Недавно прошедшие товарищеские игры доказали, что казанские регбистки находятся в хорошей форме. Две недели назад спортсменки сыграли тест-матчи в Москве с клубами федеральной лиги «ЦСКА» и «Торпедо», а позавчера — с командой высшей лиги «Малахит».

«Мы слышали, что у многих регбийных клубов сейчас есть финансовые проблемы, для команд высшей лиги это очень важный аспект. В связи с этим могли быть сбои в подготовке спортсменов. По этой причине сложно судить о степени готовности соперников», — резюмировал специалист.

Фото: Министерство спорта Республики Татарстан.

Чемпионат России среди женщин по регби-7 проходит в семь туров. Первые три были сыграны осенью. Всего в соревнованиях представлено 11 команд из Казани, Монино, Красноярска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Перми, Санкт-Петербурга, Челябинска, Москвы и Республики Дагестан.

Для регбисток казанского «Зиланта» участие в чемпионате стало дебютным. Главный тренер команды признался, что впервые с момента создания клуба удалось договориться о проведении чемпионата России в Казани.

«Игры дома — это палка о двух концах. Мы искренне надеемся, что все пройдет удачно. На время целого тура мы решили полностью сконцентрировать внимание спортсменок на чемпионате», — отметил специалист.

Начальник отдела по международной деятельности Министерства спорта РТ Игорь Головин добавил, что казанский стадион «Тулпар» в прошлом году реконструировали, поэтому команде будет приятно играть на новом полотне.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей пришли на предстоящие туры чемпионата России в Казани. Наша женская команда достойно представляет республику и нуждается в поддержке», – сказал он.

Капитан команды Айгуль Хусаенова выразила надежду на то, что по результатам туров в Казани «Зилант» сможет подняться в рейтинге на несколько ступеней выше и закрепиться в середине турнирной таблицы.