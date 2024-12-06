Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов: «Пока поражения немножко взбадривают нас»

Бесконечная череда титулов и длительные победные серии волейбольного «Зенит-Казань» никого уже не удивляют. В отличие от редких поражений. Как раз после подобной неудачи в матче с «Факелом-Ямалом» корреспондент «ТИ-Спорт» договорился о беседе с главным тренером казанского клуба Алексеем Вербовым.





Алексей Вербов: «Любое поражение при абсолютно правильном анализе всегда приносит только пользу. Главное, чтобы это поражение не пришлось на важный момент сезона»

Фото: zenit-kazan.com

Поражение от «Факела» – абсолютно нормальный момент

Поражение от «Факела» – рядовой турнирный момент или тревожный звонок?

Это рядовая ситуация, абсолютно нормально – турнирный момент. Почему так произошло? На это есть много причин, но не буду углубляться в детали, поскольку это наша внутренняя кухня. Никакого тревожного звонка нет. Как я обычно говорю, любое поражение при абсолютно правильном анализе всегда приносит только пользу. Главное, чтобы это поражение не пришлось на важный момент сезона.

То есть от таких поражений есть польза?

Такие поражения просто необходимы в ходе регулярного чемпионата. Конечно, специально мы их не создаем, но и не боимся, когда они происходят. Наоборот, отталкиваемся от них с максимальной пользой и идем дальше. По большому счету, матчи в Новосибирске (3:1 в чемпионате и 3:0 в полуфинале Кубка РФ в пользу «Зенита», – прим. «ТИ-Спорт») это подтвердили. Именно поражение от «Факела» немножко помогло нам в этих играх. Пока все поражения, которые мы терпели, их не так много, но они случались, немножко взбадривают нас. Мы проводим хорошую работу над ошибками и становимся лучше.

Реально ли в межсезонье настроить рабочий алгоритм: набор формы – полный ход – форсаж в плей-офф?

Конечно, если у тебя все складывается удачно, это всегда какой-то определенный набор. Это, допустим, травмы. Опять же, был отрезок в сезоне, когда у нас на тренировке было только девять игроков. Те люди, которые пропускают тренировочный процесс, когда бы он ни был, в какое время сезона, не могут быть в оптимальной кондиции.

Сейчас у нас все идет через слепой жребий. Раньше распределение игр было по рейтингу. Мы играли со всеми топовыми командами буквально за пять игр, и ты уже встретился со всеми твоими прямыми конкурентами. И дальше ты можешь уделить чуть больше времени следующим матчам на какой-то стадии Кубка или финала плей-офф. Сейчас все немножко по-другому. За счет того, что мы будем дома, если у нас получится удержать какое-то преимущество по итогам регулярки, то у нас будет чуть больше возможностей для того, чтобы уже готовиться к плей-офф. Это основная история.

Да, место в регулярке тоже имеет значение, преимущество домашнего поля никто не отменял. Хотя это даже не 50 процентов успеха. Я всегда во главу угла ставлю физическое и ментальное состояние. Чтобы мы были готовы к тяжелым матчам. Это важнее, чем дома мы играем или на выезде. Но когда ты готовишься и получаешь преимущество своего поля, это всегда лучше.

«Мы проводим хорошую работу над ошибками и становимся лучше. Все поражения, которые мы терпели, их не так много, но они случались, немножко взбадривают нас» Фото: zenit-kazan.com

«Надеюсь, во второй части сезона будем играть лучше»

В каком ныне состоянии находится «Зенит», набрал оптимальную форму?

Мы провели на выезде много матчей и не имели полноценной возможности тренироваться, это тоже дает о себе знать. Надеюсь, что сейчас, во второй части сезона мы будем играть лучше и станем выходить на свой привычный уровень. Хотя опять же жаловаться не стоит. Но мы все максималисты и понимаем, что результат в данный момент не тот, который от нас ждут.

Можно ли сказать, что у «Зенита» два состава, которые играют с разными командами?

Вы знаете, что я всегда стараюсь задействовать максимальное количество игроков в сезоне для того, чтобы все имели игровой ритм, чтобы все чувствовали себя полноценной частью команды, а не просто молодыми игроками или игроками резерва. Конечно, по умолчанию какое-то распределение ролей присутствует, но и конкуренция у нас всегда есть. Важные матчи всегда играет тот, кто лучше готов, тот, кто в данный момент может принести больше пользы, по мнению тренерского штаба. А в течение сезона мы хотим побеждать в каждой игре, в каждой партии. Но в то же самое время мы знаем, что атмосфера в команде напрямую зависит в том числе от того, кто сколько времени проводит на площадке, насколько они чувствуют себя полезными для команды. И это один из ключевых факторов.

Если мы проведем анализ, кто и сколько времени проводит на площадке в нашем составе, то мы увидим, что, насколько это возможно, нагрузка равномерно распределена между всеми. Понятно, что есть перекосы на некоторых позициях и если условно наш молодой игрок Влад Енин, конечно, меньше времени проводит на площадке, то для него сейчас важен тренировочный процесс вместе с лучшими спортсменами в мире. Он пока еще развивается как личность, как игрок. Ему это сейчас более важно, чем число матчей на площадке. А дальше будем смотреть. Может быть, в следующем сезоне дадим ему возможность поиграть полноценно в какой-то из команд для того, чтобы получить игровой ритм через волейбол, через соперничество, чтобы через решение задач он мог развиваться. Во всем нужен баланс. Нужно и тренироваться в правильном месте с нужными людьми, и обязательно нужно иметь игровое время по максимуму.

Максим Михайлов – человек-легенда, который уже все доказал всем и продолжает это делать. Сейчас это ветеран, который своим примером показывает молодежи, что и как нужно делать» Фото: zenit-kazan.com

Михайлов – человек-легенда

Вас удивляет стабильная игра Максима Михайлова?

Что касается Михайлова, то тут излишне говорить. Человек-легенда, который уже все доказал всем и продолжает это делать. Сейчас это ветеран, который своим примером показывает молодежи, что и как нужно делать. Когда, нужно приходить в зал, как нужно готовиться к тренировке, как нужно относиться к своему телу. И только за счет идеального, профессионального подхода он до сих пор продолжает помогать команде, находясь на своем высочайшем уровне. Конечно, стоит и отметить Кирилла Клеца, который тоже берет на себя довольно большую нагрузку, и они с Максимом неплохо взаимно дополняют друг друга. Михайлов сейчас не может нести ту нагрузку, как было раньше, играя без замен каждый матч. У нас есть возможность менять ветерана без потери качества, поскольку Кирилл тоже игрок очень высокого уровня. Может быть, не настолько стабильный, как мне хотелось бы, но он старается развиваться в этом направлении. В том числе и от него зависит, насколько он может часто подменять Макса и насколько он может играть и помогать в матчах на вылет, где присутствует стресс. Одно дело играть рядовой матч, другое дело – игра плей-офф, где решается судьба команды, титула или чего-то еще.

В испанском Виго футбольные болельщики «Сельты» настолько были покорены игрой за их команду Александра Мостового, что собрали деньги и поставили «Царю» – так его прозвали в Виго – памятник у стадиона. Можно такое представить в Казани, говоря о Михайлове?

Сложно мне говорить о памятнике Максу. Это вопрос. Если отдать должное карьере спортсмена, то у нас в Волейбольном центре давно есть традиция вешать майки с номерами выдающихся мастеров, игравших в нашей команде, под своды дворца. Все они внесли большой вклад в историю клуба. Тут говорить не о чем. Максим Михайлов точно достоин, чтобы его майку повесили или, как хотите, памятник ему поставили. Вообще-то памятник – это не прижизненная история. Это уже потом, через годы. Пускай об этом задумываются его дети и внуки, а не мы. А так, конечно, своей карьерой, своим вкладом не только в титулы казанского «Зенита» и сборной России, сколько детей на его примере пришло в волейбол, он достоит многих почестей и наград, которые у него точно есть, в чем он точно не обделен. Но так как он еще продолжает играть, не нужно об этом много говорить, иначе получится история о завершении карьеры. Он пока не собирается ее завершать.

Сможет Илья Федоров, например, повторить славную карьеру Михайлова?

Тут мне сложно что-то сказать. Гадать, что произойдет через 15 лет, не имеет никакого смысла. Но потенциально Илья может повторить карьеру Макса, в этом у меня нет никаких сомнений. Федоров для своего юного спортивного возраста хорош, хотя юным он был четыре года назад, когда первый раз попал в состав «Зенита». Ныне он уже состоявшийся игрок, которому еще есть куда расти, над чем работать, это безусловно. Но все возможности играть на высочайшем уровне еще лет пятнадцать-двадцать, думаю, у него есть, это ему под силу. Главное, чтобы здоровье не подводило.

«У питерского «Зенита» самые высокие задачи. Игроки, а они там все играют на самом высоком уровне, точно во второй половине сезона будут грозной силой и будут бороться за те места, на которые они рассчитывают» Фото: zenit-kazan.com

Пять-шесть команд претендуют на победу

Следите за конкурентами? «Белогорье» стало спотыкаться, «Зенит» СПб поднимается, согласны?

Мы следим не только за конкурентами. Если говорить о «Белогорье», то это отличная команда, где собраны ребята, способные бороться за золото. Оптимальная форма не всегда с тобой идет по сезону. Иногда ты должен бороться с обстоятельствами, когда ты находишься не на пике, стараться вытаскивать из себя максимум в каждом моменте.

Говоря о «Локомотиве», у них не получилось это в двух последних домашних матчах с нами. Но я думаю, что они тоже – игроки и тренеры – сделают нужные выводы из поражений и дальше будут только лучше играть. А хорошо играть они точно способны и, безусловно, это покажут.

У питерского «Зенита» самые высокие задачи. Их, конечно, подкосила смена сразу двух связующих – ни одна команда не смогла бы безболезненно такое пережить. Поэтому игроки, а они там все играют на самом высоком уровне, точно во второй половине сезона будут грозной силой и будут бороться за те места, на которые они рассчитывают. Другое дело, что таких команд еще пять-шесть, тут всем будет непросто. Все будет зависеть от того, кто в нужный момент времени подойдет в оптимальном состоянии. А так уровень команды из Петербурга позволяет ей бороться за чемпионство. Про столичное «Динамо» и говорить нечего. Это наш постоянный, стабильный соперник, всегда выступающий на самом высоком уровне.

После параллельного чемпионства «Зенита-Казань» и «Динамо-Ак Барс» Казань стали называть волейбольной столицей РФ. Можно так сказать?

Это говорит о правильном подходе республики к этому виду спорта, об отношении руководства. И команды правильно созданные, и все вокруг них. Поэтому, наверное, на данный момент мы можем назвать Казань волейбольной столицей России. Обе команды в последние 10-15 лет всегда наверху, может быть, не всегда чемпионы, но точно всегда представляют собой грозную силу. И сейчас, в нынешнем сезоне продолжают победные традиции и держат планку.

«Наш уровень по-прежнему высокий. Потерять может молодежь, которая играет только внутри страны. Мы можем потерять интересующихся волейболом детей» Фото: zenit-kazan.com

«Мы держимся на очень высоком уровне»

Как международный бан влияет на развитие нашего волейбола?

Я думаю, если говорить о профессиональных спортсменах, то все зависит от времени. Если международная изоляция продлится еще лет десять, то, конечно, это повлияет. Если бан продлится недолго, то глобально, в силу большого количества игроков высокого уровня и сильных легионеров, не повлияет. Поэтому мы держимся на очень высоком уровне и абсолютно конкурентоспособны как на уровне сборных, так и клубов.

Если условно завтра наши клубы вернутся в еврокубки, сможем на равных спорить с поляками и итальянцами?

Это точно, что наши первые четыре-пять команд способны бороться за медали на любых турнирах. И также абсолютно точно, наши сборные способны бороться за медали, будь то Олимпиады или чемпионаты мира и Европы, везде. Наш уровень по-прежнему высокий. Потерять может молодежь, которая играет только внутри страны. Мы можем потерять интересующихся волейболом детей. Возможно, выберут какую-то другую отрасль, IT, например, где ты можешь заниматься всем на расстоянии. К сожалению, в волейбол играть на расстоянии не получается. Для этого надо с кем-то соперничать. Чтобы привлекать ту же молодежь, конечно, нужно, чтобы все вернулось на круги своя. В долгосрочной перспективе международный бан точно может повредить развитию нашего волейбола. Да и вообще спорта в целом.

Вам, наверное, сложно бывает 8 Марта? Все-таки дома жена и три дочери.

Соглашусь, не самый простой для меня праздник. Но я уже как-то привык. Ничего страшного. Как у нас в семье заведено, надо помнить про свое бабье царство не 8 Марта, а в течение всего года. Это моя основная задача. Я знаю, что многим женщинам не нравится, что мужчины дарят им цветы раз в год 8 Марта. Они предпочитают получить их, условно, три раза, но в любой другой день. В идеале 23 раза. Речь не только про цветы, в целом про внимание мужчин, оно не только в цветах заключается, а в помощи по дому, во внимании, в вовлеченности в дела дочерей моих и супруги. Чтобы они чувствовали поддержку каждый день.

Старшие дочери играют в волейбол

Кто-нибудь из ваших дочерей играет в волейбол?

Да, сейчас моя старшая дочь Анастасия играет либеро в Москве в Высшей лиге «А». Средняя, Елизавета, занималась баскетболом, но сейчас тоже перешла в волейбол, с небольшим опозданием. Видимо, в ее судьбе это было предначертано, когда у нас вся семья волейбольная: мама, папа, сестра, бабушки – все тренеры. Посмотрим, что из этого получится. Тут у нас нет какого-то сумасшествия по поводу их профессиональной карьеры, это их решение. Я просто рад, что они играют в эту игру, она очень полезная с точки зрения контакта и общения в коллективе. Культурная сама по себе игра. Младшая Катя пока еще маленькая (4 годика), чтобы чем-то заниматься. Но думаю, что никуда она не уйдет от нашей любимой игры.

Алексей Игоревич Вербов

Российский волейболист и тренер, заслуженный мастер спорта. Родился 31 января 1982 года в Москве.

Игровая карьера:

1998–1999 — игрок «Динамо-МГФСО-Олимп» (Москва)

1999–2000 — игрок МГТУ-Лужники (Москва)

2000–2002 — игрок ЦСКА (Москва)

2003–2004, 2005–2007 — игрок «Локомотив-Белогорье» (Белгород)

2004–2005 — игрок «ЗСК-Газпром» (Сургутский район) (аренда)

2007–2009 — игрок «Искра» (Одинцово)

2009–2010 — игрок «Зенит» (Казань)

2010–2012 — игрок «Искра»

2012–2013 — игрок «Урал» (Уфа)

2013–2016 — игрок «Зенит-Казань»

С национальной командой завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2004 и 2008 годов. В мае 2013 года вновь подписал контракт с «Зенитом», где отыграл шесть сезонов, в пяти из которых становился чемпионом и обладателем Кубка страны. В составе казанской команды Вербов также выиграл три золота Лиги чемпионов и стал победителем клубного чемпионата мира 2017 года.

В августе 2016 года после окончания Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро объявил о завершении карьеры в национальной сборной, но вновь присоединился к ней в июле 2018 года для выступления на чемпионате мира. Всего за карьеру провел 211 матчей за сборную России, что является седьмым показателем в ее истории.

В апреле 2021 года после отставки Алекно вернулся в Казань, став главным тренером «Зенита».

Достижения в качестве клубного тренера:

• Бронзовый призер клубного чемпионата мира (2019)

• Обладатель Кубка России (2019, 2021, 2022)

• Серебряный призер чемпионата России (2020)

• Бронзовый призер чемпионата России (2021, 2022)

• Победитель всероссийской Спартакиады (2022)

• Чемпион России (2023, 2024)

• Обладатель Суперкубка России (2023, 2024)

• Серебряный призер Кубка легенд (2024)