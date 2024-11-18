Главный тренер ХМАО по биатлону: У нас подрастает неплохая молодежь

На следующих биатлонных стартах Ханты-Мансийский автономный округ готов сделать ставку на молодых спортсменов. Об этом, подводя итоги Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске, заявил вице-президент Союза биатлонистов Югры Евгений Редькин.

Соревнования состоялись 16 и 17 ноября. По словам главного тренера региональной сборной, первые старты позволяют проверить силы спортсменов, новый инвентарь и являются своеобразной тренировкой в преддверии следующих турниров.

«Мы сейчас готовимся стартовать на Кубке Содружества. Но сделать промежуточные выводы можно будет даже не по его результатам, а скорее по итогам первого и второго этапов Кубка России, которые чуть позже также пройдут в Ханты-Мансийске. Сейчас у нас подрастает неплохая молодежь. Ребята, которые находятся в „переходном“ возрасте, будут выступать как в юниорских, так и во взрослых соревнованиях, набираться опыта, и девчонки, и юноши», — заявил тренер новостному порталу UGRA-NEWS.RU.

Редькин отметил, что тренерский состав готов поддержать молодежь в этом сезоне. Однако спортсменам потребуется не менее одного-двух лет, чтобы заявить о себе на взрослом уровне.

«Каждый год выигрывать невозможно, но думаю, что в общем зачете мы будем выглядеть неплохо», — заключил специалист.

Второй этап Кубка Содружества стартует в Ханты-Мансийске уже 22 ноября. Первый и второй этапы Кубка России запланированы на 29 ноября – 1 декабря, а также 6-8 декабря соответственно.