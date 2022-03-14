Наставник ВК «Синтез»: Сборная России показала большой потенциал в матче с хорватами

Мужская сборная России по водному поло 15 февраля уступила команде Хорватии в матче первого круга европейского квалификационного турнира Мировой лиги. Несмотря на поражение, российская национальная команда показала достойную игру и доказала, что обладает огромным потенциалом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил главный тренер казанского ватерпольного клуба «Синтез» Реваз Чомахидзе.

«Матч России с Хорватией по водному поло — это еще одно подтверждение, что у нашей страны очень большой потенциал. Несмотря на то, что Хорватия является одним из грандов мирового водного поло, Россия сыграла в гостях очень достойно», — заметил наставник казанцев.

Чомахидзе также выразил надежду на то, что в будущем сборная России сможет реализовать свой потенциал, несмотря на обидное поражение на предолимпийском квалификационном турнире в прошлом году.

«У российских ватерполистов большой потенциал. Сборная может достигнуть всех результатов, которых от нее ждут. За нашу сборную переживают и за рубежом. Российского водного поло не хватает на международной арене», — уверен специалист.

В прошлом месяце сборные России и Хорватии встретились в Загребе на квалификации Мировой лиги. Матч завершился со счетом 11:9 в пользу хозяев.