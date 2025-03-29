Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча с «Нижним Новгородом»

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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги победного матча против «Нижнего Новгорода» (76:68).

«Мы начали с хорошей энергией, однако, затем потеряли её. Нам не хватило концентрации, чтобы остановить соперника, так что игра могла сложиться в пользу обеих команд. Хорошо, что в концовке мы собрались, нашли свой бросок и обеспечили себе победу», – цитирует Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Следующий матч казанцы проведут 5 апреля против «Локомотива-Кубань» на выезде.