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На главную ТИ-Спорт 29 марта 2025 20:02

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча с «Нижним Новгородом»

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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча с «Нижним Новгородом»
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги победного матча против «Нижнего Новгорода» (76:68).

«Мы начали с хорошей энергией, однако, затем потеряли её. Нам не хватило концентрации, чтобы остановить соперника, так что игра могла сложиться в пользу обеих команд. Хорошо, что в концовке мы собрались, нашли свой бросок и обеспечили себе победу», – цитирует Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Следующий матч казанцы проведут 5 апреля против «Локомотива-Кубань» на выезде.

#БК Уникс #баскетбол #спорт
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