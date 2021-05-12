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Ру Тат
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12 мая 2021  20:12
Сергей Гаврилов

Главный тренер УНИКСа рассматривает возможность возвращения в Грецию

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Главному тренеру казанского УНИКСа Димитрису Прифтису поступило предложение от греческого БК «Панатинаикос». Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Маттео Андреани.

В конце апреля УНИКС и Прифтис достигли устной договоренности о многолетнем продлении контракта, однако теперь шансы казанского клуба уменьшились наполовину, считает эксперт. Прифтис серьезно рассматривает возможность возращения на родину, получив предложение от самого богатого и титулованного клуба Греции. Он примет решение в течение нескольких недель. 

52-летний тренер возглавляет УНИКС с 2017 года, перейдя из греческого «Ариса».

В этом сезоне Прифтис вывел казанский клуб в финал Еврокубка, благодаря чему УНИКС примет участие в следующем розыгрыше Евролиги. Сейчас команда Прифтиса играет в 1/4 финала Единой лиги ВТБ с польской «Зелена Гура».

уникс
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