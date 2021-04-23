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Ру Тат
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23 апреля 2021  22:54
Сергей Гаврилов

Главный тренер «Стрелы»: У нас слишком короткая скамейка, чтобы конкурировать с «Енисеем»

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Главный тренер казанской «Стрелы» Джей Пи Нил прокомментировал клубной пресс-службе поражение в Красноярске от «Енисея» (3:48) в 1/4 финала чемпионата России по регби.
По словам наставника, у казанцев пока мало игроков, которые могли бы соперничать с красноярской командой. 
«Наверное, многие забыли, что „Стрела“ первый год играет в премьер-лиге. У нас, к сожалению, не такая длинная скамейка, чтобы на равных конкурировать с „Енисеем“ на таком уровне. Дело даже, наверное, не в самоотдаче — парни хотели играть и показывать свою игру», — заметил он.
Наставник «Стрелы» упомянул также потери из-за травмы в первой игре: «К сожалению, после матча в Казани мы потеряли двух-трех игроков, это тоже повлияло на результат сегодня. Задача была сыграть на максимальном уровне самоотдачи, показать хорошее регби, но „Енисей“ использовал наши ошибки и превращал их в очки».

регби
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