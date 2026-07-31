Главный тренер «Спартака» Карседо ответил, готов ли поработать с Дзюбой

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Наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о своем видении касательно возможного трансфера Артема Дзюбы.

«Дзюба — это зона ответственности спортивного директора. Я работаю с теми, кто есть. Готов ли я работать с ним? Предпочитаю не рассуждать в сослагательном наклонении», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Добавим, Дзюбе – 37 лет. Он является воспитанником «Спартака» – находился в системе клуба до 2015 года. На данный момент Артем является свободным агентом после ухода из тольяттинского «Акрона».