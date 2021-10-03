Главный тренер «Синтеза»: Три очка взяли, но впереди еще много работы

Несмотря на победу, одержанную над астраханским «Динамо», «Синтезу» предстоит проделать еще много работы. Об этом, комментируя победу в Астрахани, рассказал главный тренер казанцев Марат Закиров.

Он отметил, что хозяева площадки играли очень хорошо и часто ставили перед соперниками такие задачи, с которыми «Синтезу» не всегда удавалось справиться.

«„Динамо“ в этом сезоне хорошо усилилось, три новичка, играло с хорошим настроением. Спасибо им за такие матчи, нам надо работать, совершенствоваться. Пока не совсем все делаем правильно. Именно на сегодняшний день. Рабочие три очка свои взяли, но впереди еще много работы», — подчеркнул Закиров.

Наставник отметил, что клуб старается пополняться за счет собственных воспитанников.

«Аскар Махиянов сегодня отметился дублем, это парень 2001 года рождения из нашей академии. Привлекли его. Постепенно выполняем задачи, поставленные руководством, — стараемся внедрять собственную молодежь. Естественно, что при внедрении молодежи игра не всегда получается, особенно в нападении, но это наша стратегия», — заключил он.