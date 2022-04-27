Главный тренер «Синтеза» о выигрыше Кубка России: Выиграла команда, которая это заслужила

Реваз Чомахидзе, главный тренер казанского «Синтеза» прокомментировал клубной пресс-службе победу в финале Кубка России над волгоградским «Спартаком» (7:6), подчеркнув характер команды, вырвавшей победу за 5 секунд до конца встречи.

«Это тот случай, когда победа целиком и полностью заслуга моих игроков. Они выдержали до конца этот бешеный ритм, верили в свои силы, даже когда было очень сложно, и вырвали победу в Кубке России! Игра с самого начала была очень тяжёлая и нервная. Тренерам всегда непросто: ты можешь помочь своим игрокам только советом. В таких играх всё решает характер, и дисциплина, и конечно же, удача. Выиграла команда которая это заслужила, и я думаю, что это справедливо!», – заявил он.