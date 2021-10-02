Главный тренер «Синтеза» о победе в Астрахани: Ребята на зубах вытащили тяжелую игру

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» победу в Астрахани над «Динамо» (11:10) в чемпионате России по водному поло.

Наставник признал, что игра команды пока далека от идеала. «„Динамо“ оказало нам серьезное сопротивление. Мы до сих пор не находимся в оптимальных кондициях, некоторые ребята болеют. Поэтому ребята молодцы, на зубах вытащили тяжелую игру. Нам нужно работать, выздоравливать, работать дальше, чтобы вернуть прошлогоднюю, чемпионскую игру», — резюмировал Закиров.