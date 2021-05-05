Главный тренер «Синтеза» о победе над «Динамо»: «Мы ждали такой игры»

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» выездную победу над астраханским «Динамо» в полуфинале чемпионата России по водному поло (16:8), пояснив, что матч прошел в ожидаемом гостями ритме.

«Мы ждали такой игры — это плей-офф, „Динамо“ играло при своих зрителях, пришел губернатор области. Хозяева воевали изо всех сил, потом сказался наш класс, наша готовность, все нормально. Наконец мы в заключительной четверти мы разыгрались, почувствовали слабости в их игре, использовали пустые пространства в обороне „Динамо“», — резюмировал Закиров.

В финале казанцы сыграют с московским «Динамо».