Главный тренер «Синтеза» о первой победе в финале: «Пока никаких эмоций»

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» домашнюю победу в первом матче финальной серии чемпионата России по водному поло над столичным «Динамо» (12:5).

Закиров подчеркнул, что после первого успеха в серии до двух побед рано радоваться: «Мы планировали провести хороший матч, в целом это у нас получилось. Это только первая игра, пока никаких эмоций. Готовимся дальше. Понятно, что серия будет тяжелой, хорошо бы, не затяжной. „Динамо“ тоже готово к финалу, два равных коллектива, 22 человека, и все хотят выиграть золото, команды-то не детские. Конечно, будет тяжело, мы были готовы к любому развитию событий».