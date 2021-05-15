news_header_top_970_100
Минниханов потребовал жестко пресекать попытки героизации напавшего на школу
Минниханов потребовал жестко пресекать попытки героизации напавшего на школу
В Татарстане возведено уже 40% запланированного на 2021 год жилья
В Татарстане возведено уже 40% запланированного на 2021 год жилья
Минниханов и Чуйченко дали старт строительству «Квартала юстиции» в Казани
Минниханов и Чуйченко дали старт строительству «Квартала юстиции» в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 мая 2021  20:25
Сергей Гаврилов

Главный тренер «Синтеза» о первой победе в финале: «Пока никаких эмоций»

news_top_970_100

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» домашнюю победу в первом матче финальной серии чемпионата России по водному поло над столичным «Динамо» (12:5).

Закиров подчеркнул, что после первого успеха в серии до двух побед рано радоваться: «Мы планировали провести хороший матч, в целом это у нас получилось. Это только первая игра, пока никаких эмоций. Готовимся дальше. Понятно, что серия будет тяжелой, хорошо бы, не затяжной. „Динамо“ тоже готово к финалу, два равных коллектива, 22 человека, и все хотят выиграть золото, команды-то не детские. Конечно, будет тяжело, мы были готовы к любому развитию событий».

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное