Главный тренер «Синтеза» Марат Закиров: Ватерполисты предпочитают не калечить соперника

Ребята были сильнее всех в сезоне



– «Синтез» без единого поражения и даже без ничьих прошел всю дистанцию российского чемпионата и Кубка, как бы вы охарактеризовали достижение вашей команды?

– Навряд ли можно назвать сезон выдающимся. Вот если бы еще и Еврокубок выиграли, тогда да. А так, безусловно, могу сказать, что провели хороший сезон в России, на мой взгляд. Да, успешно сыграли дома, есть желание еще добиться чего-нибудь в еврокубках.

– Но цифры-то говорят сами за себя — 32 победы в 32 матчах чемпионата, 6 побед в 6 матчах Кубка России, разве это не уникальное достижение? Это разница в уровнях «Синтеза» и всех остальных команд?

– За другие команды говорить сложно, но оказывали нам сопротивление и столичное «Динамо», дважды обыгравшее нас в плей-офф ЛЕН Трофи, и волгоградский «Спартак». Прежде всего, похвалим наших ребят, отдадим им должное, во всех играх они показали свое мастерство. Они были сильнее именно в этом сезоне.

Фото: пресс-служба ВК «Синтез»



– Можно сказать, что «Синтез», «Динамо» (М), «Спартак» вне конкуренции в российской суперлиге, близка к ним «Балтика»?

– Еще астраханское «Динамо» нам и другим лидерам попортило нервы, оно и «Балтику» из плей-офф выбило. Хороша казахстанская «Астана». Вот эта шестерка команд точно выделяется в суперлиге. А так да, «Синтез» был сильнее других.

– Уровень российской суперлиги сопоставим с ведущими европейскими чемпионатами?

– Самые сильные национальные первенства в Италии и Венгрии. Эти две страны вне конкуренции. Очень усилилась Сербия. Мы находимся примерно на уровне Испании. У них есть суперклуб «Барселонета», с остальными мы играли и побеждали с разницей в семь мячей. В Греции есть сильные команды «Вулиагмени» и «Олимпиакос», остальные послабее, с ними мы на равных играли. Так что наш чемпионат точно входит в пятерку сильнейших в Европе. В новом сезоне мы сыграем в Лиги чемпионов, в сентябре начнем квалификацию со второго этапа, решающим будет третий этап, где выявятся четыре сильнейшие команды.

У нас хорошие премиальные



– Ваши коллеги считают, что «Синтез» превосходит всех конкурентов по бюджету и контрактам игроков, так и есть?

– Я бы так не сказал. Есть «Спартак» с хорошим бюджетом и приличными контрактами. Другое дело, что в «Синтезе» очень хорошие премиальные. Если все выигрываешь, то получаешь достойные премиальные по итогам сезона. Не выигрываешь, то получаешь, как в других сильных командах. Стимул приличный, здесь у нас есть преимущество.

Фото: пресс-служба ВК «Синтез»





– Если сравнивать уровень контрактов игроков в нашем водном поло с волейболом или баскетболом, про хоккей и футбол говорить не будем, то разница большая?

– Да, существенная. Гораздо ниже волейбола, баскетбола и гандбола, примерно шестое место, так я позиционирую наш вид спорта. У меня сын профессионально играет в футбол, сейчас в Смоленске, могу сравнивать.

– Уровень организации в «Синтезе» соответствует результатам?

– Отличный уровень у нас! Редко где такой встретишь. Администрация, инфраструктура – раздевалки, тренажерный зал, бассейн, вода, условия поездок, как мы расположены, вся логистика на высоком уровне, никаких задержек по зарплатам — это все огромная помощь. Здесь мы ни в чем не проигрываем конкурентам. Именно благодаря этому ребята могут демонстрировать высокий уровень игры на внутренней и внешней арене, благо их ничто не отвлекает от ватерполо.

– Уже который сезон «Синтез» обходится без легионеров, это принципиальное решение или они вам сейчас просто не нужны?

– Это принципиальное решение руководства клуба на сегодняшний день. У нас очень хорошо работает школа, молодежная команда два года подряд выигрывает высшую лигу, да и многие другие возрасты были в юношеских финалах российского первенства. Наш президент Ирек Зиннуров поставил задачу двигаться эволюционным путем, обходясь собственными силами, находить место для своих воспитанников в основе.

Ирек Зиннуров. Фото: пресс-служба ВК «Синтез»

А вот если будет поставлена задача, скажем, выиграть Лигу чемпионов, то тут, да, без сильных легионеров на конкретных позициях не обойтись. На нынешнем уровне пока обходимся своими силами.

На «Динамо» зуб не имею



– Вы обладатель звания «Почетный динамовец», для вас принципиально обыгрывать столичное «Динамо»?

– Мне всегда принципиально обыгрывать любого соперника. Да, я работал до «Синтеза» именно в столичном «Динамо», добивался успехов, никаких претензий к клубу не имею. Поэтому для меня лично все матчи одинаковы. Это нормальная спортивная составляющая. Нет у меня особого зуба на «Динамо».

– Эмиль Зиннуров чем-то напоминает в бассейне своего отца Ирека?

– Отец был взрывным игроком, сын играет в более классическом стиле, у него поставленная техника, хороший удар, а вот внешне они очень похожи. Сходство есть, но чисто игровых различий больше, хотя оба заряжены на ворота.

Фото: пресс-служба ВК «Синтез»



– Арслана Закирова, подвижного нападающего «Синтеза» многие считают вашим сыном, даже тренеры, не смешно?

– Да, мне часто об этом говорят, даже за рубежом. Есть же однофамильцы, как в нашем случае. А мой сын футболист. Есть и Зиннуров-младший, многие думают, что Арслан это тот Закиров, который играл в «Синтезе» лет 15 назад вместе с Зиннуровым, то есть я. Да, смешно бывает.

– Ваш контракт с клубом закончился?

– У меня была беседа с руководством «Синтеза», мне было сказано, что меня видят в клубе на своем посту в дальнейшем, принципиальная договоренность о новом контакте достигнута, сроки предстоит обсудить в ближайшее время.

– На днях вы уезжаете в сборную России, где входите в тренерский штаб. Последняя ваша отлучка в сборную привела к поражениям от «Динамо» в плей-офф ЛЕН Трофи, не повторится ситуация?

– Не думаю. У нас была беседа с руководством, надеюсь, такого риска из-за моего длинного отсутствия в клубе больше не будет. Думаю, вопрос для нас будет решен нормально. Вместе со мной в сборную «Синтез» делегировал восемь игроков, своей игрой они этого заслужили и обратили внимание главного тренера сборной. Поэтому дело не в отлучке в сборную. В прошлый раз ребята вернулись в клуб морально и физически опустошенными после проигранной олимпийской квалификации, что и сыграло свою роль. Много сил отдали и вернулись в клуб не в лучшем состоянии. Больше таких ошибок мы не допустим.

Мордобой в водном поло бывает



– Большинство в водном поло имеет что-то общее имеет с большинством в хоккее?

– Это один из важнейших компонентов нашей игры. Наказываем соперника за грубость, наши центральные нападающие, а они в числе лучших в лиге, часто вынуждают оппонентов нарушать правила и позволяют нам реализовывать большинство. А их жестко опекают у ворот, не будут на них фолить - они будут забивать с двух метров, с ними тяжело бороться. Повторюсь, это очень важный элемент водного поло. Не будем реализовывать большинство — будет тяжело.

Фото: пресс-служба ВК «Синтез»



– Помимо бассейна, плавательной подготовки, какие-то силовые элементы ватерполисты отрабатывают в тренажерном зале?

– Безусловно. Базовые мышцы: спина, грудь, руки, ноги — все это мы регулярно закачиваем. Работаем на силу и силовую выносливость. Что для нас, что для пловцов за последние 30 лет тренажерный зал приобрел большое, основополагающее значение. Спорт стал очень интенсивным, полтора часа плавания и полтора часа проводим на тренажерах по два раза каждую неделю.

– Мордобой в водном полу бывает?

– Да, и очень много, локтями и коленями игроки бьют другу друга, все что под водой идет в ход, у нас очень контактный вид спорта. Бывает, эмоции переполняют с двух сторон. Но есть свой этикет, ватерполисты предпочитают не калечить соперника, давно зная друг друга.

Фото: пресс-служба ВК «Синтез»



– Какие-то виды спорта дают полезный опыт ватерполистам?

– Нас можно сравнить с хоккеем и баскетболом. Высокая скорость, техника сближают нас с хоккеем, у нас вода, там лед, необычная среда. Борьба с соперником, много контакта. Близок нам баскетбол. Все берем из других видов спорта. Любой ватерполист должен быть координированным, ему нужно уметь думать, соображать, что делать с мячом, кому пасовать, как освобождаться, плюс техника, броски. Много заимствуем из других видов спорта для нашей подготовки, сами часто играет в футбол, волейбол и баскетбол.

Со Слуцким встречаемся в «Бахэтле»

– Отработка бросков проводится только в бассейне?

– Нет. Бросаем и на суше мяч в стенку, разными — тяжелыми и легкими мячами, в том числе в кольцо, очень много внимания уделяем бросковой технике.

– Статистика результативности в водном поло ведется?

– Обязательно. Ведется клубная снайперская гонка. Мы считаем, что больше забил, кто больше поставил блоков, кто лучший в реализации лишнего, кто больше заработал удалений, у кого больше гол плюс пас. Исходя из этого выстраиваем свою игру. Думаю, и в федерации это считается.

– Влияет эта статистика на уровень контрактов?

– Безусловно, все считается и учитываются. Лучшие больше зарабатывают. Это учитывается при приглашении игроков.

Марат Закиров и Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба ВК «Синтез»



– Какие отношения у вас с другими казанскими клубами?

– Раньше много общались с хоккеистами, не раз встречался с Сашей Степановым из «Ак Барса», пересекался с футболистами, сейчас с Леонидом Слуцким, главным тренером «Рубина» нередко встречаемся в «Бахэтле» на квартале, оба там живем. За ребят не готов говорить, возможно, общаются.

– Слуцкий звезда соцсетей, какое у вас отношение к интернету?

– Сдержанное. Я не хочу быть на виду, моя жизнь не должна выставляться на всеобщее обозрение. Чем больше о тебе знают, тем сложнее жить. Это двойной удар, палка о двух концах.

– Нарушения режима в «Синтезе» бывают?

– Нет. Впервые у меня столь дисциплинированная команда. Ребята прекрасно знают, что у нас высокие нагрузки, серьезная зависимость от результата, они башковитые. Глобальных нарушений режима не бывает. Бывает, колесо у машины спустило, ГАИ остановило, на пять минут опоздал, но не более. Погуляешь, а потом плыть надо, тащить на себе соперника — тяжелый вид спорта у нас, энергозатратный. Другое дело, что кроме плавок и шапочки ничего больше не требуется.

Фото: пресс-служба ВК «Синтез»



– Сколько плавок выдается на сезон?

– Две пары из очень крепкого материала, не порвешь, еще и есть запас на всякий случай. Хватает. Приводите детей в бассейн. Недорогой у нас вид спорта.

– Я так понимаю, что будущее «Синтеза» светлое?

– Да, наши тренеры очень здорово работают с молодежью. Можно похвалить всех детских тренеров, директора школы. С финансами бывают разные годы, но когда есть хорошо и продуктивно работающая школа, как у нас, то беспокоится не о чем. Это очень серьезное подспорье для любой команды.

