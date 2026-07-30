Главный тренер «Сибири» не исключил перехода Евгения Кузнецова

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Главный тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков в беседе с пресс-службой клуба заявил, что не исключает подписания нападающего Евгения Кузнецова, который в настоящее время является неограниченно свободным агентом.

«Я отвечу так: не исключено. Потому что мы и этот вариант очень долго обсуждали. Это же мастер. Все скажут, что это мастер – сто процентов. Да, у Евгения есть две стороны. Но скажу так: я, как говорится, свечку не держал и не видел. А СМИ могут раздуть как угодно, и местами это откровенно жёлтая пресса. Знаете, как ни крути, у него игровое время под 20 минут. С Уфой во время плей-офф он, по сути, «похоронил» «Автомобилист». Его вклад был весом. Поэтому этот вариант мы тоже обсуждаем», — цитирует Люзенкова пресс-служба клуба.

Говоря о селекции в целом, тренер отметил, что доволен работой: «Селекцией мы довольны. Мы сохранили вратарскую линию. Мы взяли в защиту ребят, возможно, не молодых, но опытных. К которым мы сейчас будем подставлять ребят помоложе, чтобы они, в свою очередь, набирались опыта. И эти парни горят желанием. Посмотрим, как будет дальше. Мы вытащили из «Локомотива» Степана Никулина – это, я считаю, очень одарённый парень. Ну и приоткрою тайну: сейчас есть ещё один игрок – ведём переговоры. Я рассчитываю, что всё получится, и думаю, что он многим зайдёт».

Напомним, что Евгений Кузнецов провёл прошлый сезон в «Металлурге» и «Салавате Юлаеве», после чего покинул уфимский клуб. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляли «Нефтехимик» и «Трактор», однако стороны не договорились о контракте. «Сибирь» продолжает поиски усиления в атаку. Подписание Кузнецова стало бы одной из самых громких сделок в истории новосибирского клуба. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.