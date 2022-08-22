Главный тренер «Селтика» анонсировал скорый трансфер экс-игрока «Рубина» Хакшабановича

Главный тренер «Селтика» Анте Постекоглу намекнул, что шотландский клуб в ближайшее время усилится экс-полузащитником «Рубина» Сеадом Хакшабановичем.

«Близки ли мы к тому, чтобы закрыть эту сделку? Да, думаю, это правильное описание ситуации. Мы близки к этому», – цитирует специалиста «Sky Sports».

Напомним, черногорец перешел в «Рубин» летом 2021 года. Хавбек провел за казанцев 20 матчей, в которых забил один гол. В марте 2022 года Хакшабанович ушел в аренду в шведский «Юргорден».

В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина».