Главный тренер сборной РТ по стендовой стрельбе: Мы заботимся об экипировке спортсменов

Члены сборной команды Татарстана по стендовой стрельбе выйдут на стрельбище командного чемпионата России в новой экипировке. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный тренер сборной Сергей Демин.

«За организационным ражем мы порой забываем говорить о наших спортсменах. Как главный тренер, я всегда забочусь о том, чтобы они были красиво одеты. Если вы посмотрите фотографии с завтрашнего открытия чемпионата, то убедитесь в этом. По-моему мнению, это первый признак заботы о команде», — пояснил спикер.

Он добавил, что в предстоящем командном чемпионате России по стендовой стрельбе, который стартует 21 мая в городе Тетюши, примут участие все кандидаты и члены сборной. Среди них Николай Теплый, Елизавета Евграфова, а также Артём Копыстынский.

Напомним, что в прошлом году на личном чемпионате России по стендовой стрельбе сборная Республики Татарстан завоевала три титула чемпиона.