Главный тренер сборной России подвел итоги групповых шоссейных гонок среди женщин

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Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян подвел итоги групповой гонки среди женщин на 33-м чемпионате России, который проходит в Казани. Он рассказал о сложных условиях во время гонки, которые повлияли на старте соревнований, а также порадовался, что на пьедестале оказались девушки из ближайшего резерва.

«Сегодняшний день, конечно, интересный получился для спортсменок. У нас маршрут интересный - очень много поворотов, технически сложный. Часто можно было где-то атаковать, где-то объехать. Так, в принципе, и получилось. Хочется отметить, конечно, Кузнецову Ирину, которая была в этом отрыве. У нее была техническая поломка велосипеда. Она его поменяла, что в итоге сказалось на ее результате в борьбе за первое место. Ей поменяли велосипед, поэтому она уже не смогла прыгнуть выше и завоевала третье место. Ну а среди двух спортсменок, которые уже боролись за первое место, выявился победитель. Сильнейшей оказалась Самсонова Анастасия. Для меня, конечно, очень важно, что эти две спортсменки заняли первое и второе место, это все-таки резерв. У нас Иванченко в основном составе, но она еще молодая, она в возрасте 19-22. И Самсонова также, она 19-22. Получается, у них все впереди. Что касается Ирины, то все равно поздравления большие. Она у нас по сезону идет стабильно, всегда выступает на призах на гонках. Поэтому неожиданного для меня никого не будет. Мне неожиданно, только в сегодняшний день отмечу только Самсонова Анастасия, которая выиграла на этой гонке. Да, я ожидал, что она будет в пятерке сильнейших. Молодец, поздравляю!» - приводит слова Абрамяна «Татар-Информ».

Также Абрамян отметил, что итоговый результат его не удивил, а отсутствие фаворитки Тамары Дроновой не говорит о конце ее доминирования в отечественных велогонках.

– В гонке на время, которая прошла в Иннополисе это была больше борьба спортсмена с самим собой. Здесь тактика не так важна, как борьба с самим собой. Что касается именно групповой гонки, здесь уже тактически все, можно сказать, лотерея. То есть ты не в нужное время, не в то время оказался, то все. Даже если ты самый сильный гонщик, все равно ты можешь выбыть. Она сама по себе такая дисциплина специфическая. Дронова-то она на сегодняшний день сильнейшая спортсменка. Видно, тактически проиграла.

Завтра в заключительный день соревнований пройдут групповые гонки среди мужчин, где выступит действующий чемпион страны Петр Рикунов, а также победитель международных соревнований Лев Гонов.