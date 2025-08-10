Тренер сборной России Мащенко: «Все гости отмечают, какая красивая локация в Казани»

Фото: rusathletics.info

Главный тренер сборной России Руслан Мащенко оценил завершившийся ПСБ чемпионат мира по легкой атлетике в Казани.

Он отметил, что каждый из четырех дней соревнований подарил болельщикам и спортсменам огромные количество интриг и личных рекордов.

«Четыре дня увлекательной борьбы ПСБ чемпионат России 2025 года. Эти все четыре дня была упорничная борьба в каждом виде. Начиная с первого дня со спринта такое было серьезное противостояние. И Макаренко с Караваевой, и Ткалич с Крыловым. Очень хочу отметить первый день Семена Породаева, его результат - 20.91 который вошел в топ-10 в Европе.

Второй день увлекательной борьбы, спортивной ходьбы, когда Эльвира Новосельцева прошла и показала третий результат сезонна в мире. Очень удачная борьба. И так каждый день!

Вчера финалы, которые прошли. Федор Иванов 47,94. Уникальный результат. Можно сказать, исторический результат. Российский спортсмен впервые выбегает на 48 секунд..», – приводит слова Мащенко корреспондент «Татар-Информ» с Центрального стадиона.

Также наставник отметил, что Казань стала одной из самых ярких локаций в истории чемпионатов мира, что отмечают все спортсмены и иностранные приглашенные иностранные гости.

«Спортсмены очень довольны. Вы знаете, это один из стадионов, который все отмечают. Приехали иностранные специалисты, и все говорят, какая красивая локация, стадион, Кремль…Прекрасная дорожка, прекрасные условия были созданы здесь организаторами. И, я думаю, зрители очень серьезно поддержали. Все те результаты, которые были достигнуты, это благодаря им. За Полину Кнороз сегодня весь стадион болел. 4,86 прыгнула. Второй результат сезона в мире…», - сказал Мащенко.

Напомним, чемпионат России по легкой атлетике проходил в Казани с 7 по 10 июня.