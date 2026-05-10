На главную ТИ-Спорт 10 мая 2026 11:35

Главный тренер сборной РФ по конному спорту получил нейтральный статус

Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий получил нейтральный статус. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

54-летний специалист утвержден в нейтральном статусе сразу в нескольких качествах – как тренер, спортсмен и представитель персонала.

По данным на 10 мая, Международная федерация конного спорта (FEI) одобрила нейтральный статус для 149 представителей российского конного спорта.

Решение о пересмотре ограничительных мер в отношении российских спортсменов было принято 18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI в Мехико в рамках генеральной ассамблеи организации. Тогда было поручено разработать критерии допуска к международным соревнованиям в нейтральном статусе, а также форму соответствующей декларации.

