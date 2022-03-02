Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить «Локомотив»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может стать наставником московского «Локомотива». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, главный тренер национальной футбольной команды является одним из главных кандидатов на должность главного тренера железнодорожников. Руководство «Локомотива» уже связалось с Карпиным по поводу возможного сотрудничества.

Стоит отметить, что накануне московский клуб объявил об уходе предыдущего наставника немца Маркуса Гисдоля.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своими эгидами, а ближайший стыковой матч нашей национальной команды против Польши за выход на ЧМ – 2022 не состоится.