Главный тренер «Салавата Юлаева»: «Теперь мы не фавориты»

Наставник уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился впечатлениями о работе с новым составом и молодыми игроками.

«Для меня это новый вызов, и мне интересно. Сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере. Раньше было много мастеров, а теперь мы не фавориты. Нам придется доказывать состоятельность. Мне нравится ситуация, где нужно выжать максимум и вывести игроков на новый уровень», – цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

В текущее межсезонье состав «Салавата Юлаева» претерпел значительные изменения. Бюджет клуба в новом чемпионате существенно сократился из-за финансовых трудностей. Из команды ушли многие лидеры.

Напомним, в прошлом году уфимцы стали четвертыми в чемпионате и бронзовыми призерами розыгрыша Кубка Гагарина.

Контракт с Виктором Козловым в Уфе продлили на два года.