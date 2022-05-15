Главный тренер «Рубина» Слуцкий прокомментировал поражение от «Урала» со счетом 0:3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение от «Урала» со счетом 0:3 в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги.

«Сложно что-то комментировать, «Урал» был сильнее и одержал заслуженную победу, поэтому могу их только поздравить. Что касается проблем с мотивацией, то если бы существовала шкала для оценки мотивации, то я бы еще мог что-то говорить, но сейчас на такой вопрос ответить очень сложно», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник казанцев ответил на вопрос, засчет чего «Рубин» может победить в заключительной встрече чемпионата и сохранить прописку в высшем дивизионе.

«За счет чего «Рубин» может остаться в Премьер-лиге? Только за счет того, что болельщики придут и будут нас поддерживать», – подчеркнул Слуцкий.

После 29 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание от прямой зоны вылета составляет всего 2 балла.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках последнего 30-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 21 мая казанцы на домашнем поле сыграют против «Уфы». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.