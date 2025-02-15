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На главную ТИ-Спорт 15 февраля 2025 01:19

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов о поражении КНДР: «Эта сборная уже месяц тренируется»

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов о поражении КНДР: «Эта сборная уже месяц тренируется»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение команды в матче с КНДР (1:4). Напомним, встреча стала дебютной в рамках заключительных третьих сборов в Турции.

«Эта сборная уже месяц тренируется, поэтому игроки очень хорошо друг друга знают. Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать. Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счёта не было. Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Корейцы показали, что скорость и организация – их сильные качества. Они активные, агрессивные, вступают в единоборства, имеют быструю скорость. Это отличает все восточно-азиатские команды. Игра показала, что у нас есть проблемы», – подчеркивал Рашид Рахимов по окончании встречи в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Следующий матч на сборах в Турции «Рубин» проведет против «Сочи» 18 февраля.

#фк рубин #футбол
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