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На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2025 13:15

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов: «По игре и схеме «Сочи» не изменился»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов: «По игре и схеме «Сочи» не изменился»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» рассказал, изменился ли «Сочи» по стилю игры с учетом вылета в Первую лигу.

«По схеме и стилю игры не могу сказать, что «Сочи» сильно изменился с тех пор, как мы последний раз играли с ними в РПЛ. В этом плане их главный тренер Роберт Морено продолжает придерживаться той философии, которой он следовал всю прошлую весну. Интересный соперник, будем ждать содержательной игры», – отметил Рахимов.

Матч против «Сочи» состоится сегодня и начнется в 17:00 по мск. По тактическим соображениям пресс-служба «Рубина» решила не транслировать эту встречу.

#фк рубин #футбол
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