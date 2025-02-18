Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов: «По игре и схеме «Сочи» не изменился»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» рассказал, изменился ли «Сочи» по стилю игры с учетом вылета в Первую лигу.

«По схеме и стилю игры не могу сказать, что «Сочи» сильно изменился с тех пор, как мы последний раз играли с ними в РПЛ. В этом плане их главный тренер Роберт Морено продолжает придерживаться той философии, которой он следовал всю прошлую весну. Интересный соперник, будем ждать содержательной игры», – отметил Рахимов.

Матч против «Сочи» состоится сегодня и начнется в 17:00 по мск. По тактическим соображениям пресс-служба «Рубина» решила не транслировать эту встречу.