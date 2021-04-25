Главный тренер «Рубина» о поражении от «Краснодара»: Первый тайм был худшим в сезоне

Главный тренер «Рубина» на пресс-конференции прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (0:1), посетовал на отсутствие опыта решающий матчей.

Говоря о полном превосходстве гостей в первом тайме, Слуцкий признал, что не знает ответа: «У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что мы говорили об абсолютно других вещах. Но, наверное, тут и ответственность в таких поединках, и отсутствие опыта таких матчей, когда многое решается в одной игре. Поэтому нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и „Краснодар“. Потому что мы говорили о принципиально иных вещах. Первый тайм близок к тому, чтобы назвать его худшим в сезоне».

А второй тайм наставнику хозяев понравился. «То, как мы играли во втором тайме, мы должны были так, по крайней мере с точки зрения тактики, стараться играть всю игру», — сказал он.

Тренер также отметил, что не пошла игра у Олега Шатова: «Когда-то у футболистов бывают хорошие матчи, когда-то хуже. Сегодня у него не все получилось».

Про Джорджа Деспотовича наставник сказал, что тот должен играть эффективнее: «Он имел три стопроцентных момента, попал во все эпизоды, сделал несколько удачных передач, ассистировал Игнатьеву, когда тот имел голевой момент. Да, он наверное, не может в одиночку решать исходы матчей, он не такого плана форвард, Если бы он сегодня забил последний момент головой, который железный у него был, мы бы говорили совсем о другом. Форварда уровня Деспотовича нужно оценивать по эффективности, моменты у него появляются и есть, но, к сожалению, реализация сегодня немного страдала».

О Солтмураде Бакаеве Слуцкий сказал, что тот играет столько, сколько нужно: «С „Зенитом“ он играл в стартовом составе, с „Уралом“ он вышел после травмы Кварацхелии еще в первом тайме. Он получает столько времени, сколько я считаю нужным, что он должен получить. Бакаеву было бы удобнее играть левее, а Йевтичу правее с сужениями под левую ногу. Неэффективно было бы использовать Ин Бома в левой зоне, а Бакаева в правой. Оба с дальними ногами, учитывая, что фланговая игра уже шла больше за счет включений крайних защитников».

Кроме того, наставник «Рубина» рассказал о травмированных. «Пока я ничего не могу сказать о повреждении Самошникова. Понятно, что он ощущает дискомфорт в задней поверхности бедра, но пока что-то сложно сказать. Микроповреждение у Костюкова», — объяснил он.