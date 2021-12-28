Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о встрече с Алексом Фергюсоном

Во время первой личной встречи Алекс Фергюсон прошел мимо Леонида Слуцкого и даже не обратил на него внимания, потому что не знал, что это тренер команды-соперника. Об этом рассказал сам главный тренер «Рубина» в интервью The Ahletic.

«Это было в 2009 году на "Олд Траффорд", ЦСКА играл с "МЮ" на групповом этапе Лиги чемпионов. Я только-только возглавил команду, поэтому очень нервничал. Когда мы прибыли на стадион, Алекс Фергюсон меня не знал. Он направился в мою сторону, и я попытался обратиться к нему: "Привет-привет, я твой соперник". Но он прошел мимо. Он не узнал, кем был этот парень. Без шансов», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что эта история стала поводом для шуток между тренерами. Теперь при каждой встрече Слуцкий спрашивает у Фергюссона, знает ли он его, а великий шотландец просит ему не напоминать про этот эпизод.