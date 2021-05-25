Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как сбросил 17 кг за четыре месяца

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, что за четыре месяца скинул 17 килограммов.

«С января я начал худеть и за четыре месяца скинул 17 килограммов. Это интервальное голодание. Неважно, что есть. Есть интервальное голодание 16/8, есть 18/6 и есть 20/4. У меня — последний вариант: 20 часов я не ем и 4 часа ем. Я даже не считаю это диетой. Это просто интервалы, когда ты ешь и когда ты не голодаешь», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Также, по словам наставника «Рубина», помимо диеты, он много двигается и занивается тренировками с электростимуляцией.

«Каждый день по два часа хожу. Я прохожу где-то 21-22 тысячи шагов. Еще я занимаюсь EMS-тренировками с электрическим воздействием на мышцы. А когда я не хожу, то занимаюсь в зале на нашей базе силовыми тренировками. Была цель — выглядеть хорошо на юбилее. И все. Цели закончились! Но, конечно, я продолжу жить в таком же ритме, уже привык к нему. На самом деле это не сложно», – признался Леонид Слуцкий.