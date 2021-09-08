Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел тренировку для юных жителей Казани

Фото: пресс-служба фестиваля «Мир спорта»

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» стартовал фестиваль «Мир спорта». На его площадке главный тренер футбольного клуба «Рубин» и бывший наставник сборной России по футболу Леонид Слуцкий провел показательную тренировку для будущих спортсменов.

Специалист также рассказал юным жителям Казани, как достигать больших результатов в футболе. Помимо него, фестиваль также посетил заместитель министра спорта России Одес Хасаевич, отмечают организаторы мероприятия.

Фото: © пресс-служба фестиваля «Мир спорта»

«На фестивале представлено более 30 видов спорта. Мы бы хотели, чтобы каждый участник смог поучаствовать в разных активностях и подобрать подходящий вид спорта именно для себя», — пояснил председатель оргкомитета фестиваля «Мир спорта» Артем Браславский.

Планируется, что в рамках фестиваля мастер-классы и автограф-сессии для казанцев также проведут фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, чемпион мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд, футболист Евгений Ловчев, легкоатлетка Татьяна Лебедева и легкоатлет-паралимпиец Алексей Ашапатов.

Фото: © пресс-служба фестиваля «Мир спорта»

Фестиваль «Мир спорта 2021» организован в рамках форума «Россия — спортивная держава» на территории МВЦ «Казань Экспо». Он продлится до 10 сентября. В течение трех дней гостей ждут встречи со звездами спорта, спортивные дуэли, лектории и выставки, VR-аттракционы и хоккейные поединки. Всего в павильоне представлено более 60 интерактивных площадок. Посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия можно по адресу — https://vk.com/mirsportafest.



Фестиваль «Мир спорта» проводится при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Федерального агентства по туризму. Вход на мероприятие — бесплатный.