news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 июня 2021  11:03

Главный тренер «Рубина» дал характеристику новичкам казанского клуба

news_top_970_100

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал характеристику новичкам казанского клуба, заявив о том, что полузащитник из Черногории Сеад Хакшабанович рассматривается как один из лидеров команды.

«У нас не так много ночиков – по существу их два. Сеад Хакшабанович – это серьезный футболист, приобретение, на которое мы делаем очень большую ставку. Понятно, что это должен быть игрок стартового состава, один из лидеров команды, потому что это яркий атакующий футболист с большим разнообразием своего технического потенциала. Что касается Кости Нижегородова, то это такая дифицитная позиция для россиян левого центрального защитника левоногого, поэтому он производит крайне приятное впечатление. Но не стоит забывать, что ему всего лишь 18 лет и для него это по сути первый большой полноценный сбор в составе команды премьер-лиги», – рассказал Слуцкий.

#ФК Рубин #леонид слуцкий
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное