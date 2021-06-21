Главный тренер «Рубина» дал характеристику новичкам казанского клуба

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал характеристику новичкам казанского клуба, заявив о том, что полузащитник из Черногории Сеад Хакшабанович рассматривается как один из лидеров команды.

«У нас не так много ночиков – по существу их два. Сеад Хакшабанович – это серьезный футболист, приобретение, на которое мы делаем очень большую ставку. Понятно, что это должен быть игрок стартового состава, один из лидеров команды, потому что это яркий атакующий футболист с большим разнообразием своего технического потенциала. Что касается Кости Нижегородова, то это такая дифицитная позиция для россиян левого центрального защитника левоногого, поэтому он производит крайне приятное впечатление. Но не стоит забывать, что ему всего лишь 18 лет и для него это по сути первый большой полноценный сбор в составе команды премьер-лиги», – рассказал Слуцкий.