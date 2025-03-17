Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко: «Не могу сказать, что мы не создаем моменты»

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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко по окончании встречи с «Рубином» (0:1) подвел итоги проигранного матча.

«Мы две игры не забили. Хотя мы понимаем, что делать в атаке. Не могу сказать, что мы не создаем моменты. Но периодически у нас не получается их реализовывать. Неплохим по качеству был матч против «Краснодара». Сегодня тоже достойно наши игроки сражались. Но, к сожалению, два поражения и ноль забитых мячей», – отметил Гончаренко в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Следующий матч в РПЛ «Пари НН» проведет против «Химок». В турнирной таблице чемпионата нижегородцы занимают 13-ю строчку.