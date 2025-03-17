news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 17 марта 2025 08:34

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко: «Не могу сказать, что мы не создаем моменты»

Читайте нас в
Телеграм
Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко: «Не могу сказать, что мы не создаем моменты»
Фото: fcnn.ru

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко по окончании встречи с «Рубином» (0:1) подвел итоги проигранного матча.

«Мы две игры не забили. Хотя мы понимаем, что делать в атаке. Не могу сказать, что мы не создаем моменты. Но периодически у нас не получается их реализовывать. Неплохим по качеству был матч против «Краснодара». Сегодня тоже достойно наши игроки сражались. Но, к сожалению, два поражения и ноль забитых мячей», – отметил Гончаренко в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Следующий матч в РПЛ «Пари НН» проведет против «Химок». В турнирной таблице чемпионата нижегородцы занимают 13-ю строчку.

#футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

16 марта 2025
Дочь Сары Садыковой: «Секрет долголетия? Я с детства жила в свободе»

Дочь Сары Садыковой: «Секрет долголетия? Я с детства жила в свободе»

16 марта 2025