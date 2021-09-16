Главный тренер «Нефтехимика»: Много бросков, но не были точны в завершении атак

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал домашнее поражение от челябинского «Трактора» (1:3).

На послематчевой пресс-конференции специалист отметил, что у его подопечных были проблемы в атаке. Так, у нижнекамцев было много бросков, однако команде не хватило точности в их завершении.

«Вроде по броскам выиграли, времени в атаке больше провели, зарабатывали много удалений, было много большинства нереализованного, — отметил Леонтьев. — В завершении атак мы были не так точны, плюс в начале матча за две минуты пропускать такие быстрые голы — это наложило отпечаток на всю игру».

Однако быстрые голы не были закономерностью, подчеркнул специалист. «В Уфе — то от конька залетит, то шальная залетит шайба. Здесь тоже на пятаке на разобрались. Такой гол, я бы не сказал, что сами себе привезли. Я не знаю, почему такое начало. Мы серьезно настраиваемся на каждую игру», — заметил он и добавил, что во многом здесь сыграли роль и мастерство, и удачливость соперников.

Однако к некоторым нападающим у тренерского штаба остались вопросы: «Ждем от них качественной игры, ждем голов. Две шайбы за три игры — это крайне мало. Поэтому такой результат».

В завершение Леонтьев сказал, что по-прежнему ищет оптимальные сочетания пятерок. «Мы вернулись к этим сочетаниям, потому что у них неплохо получалось на турнире в Магнитогорске и в начале чемпионата, но сейчас прорвать плотину не можем. Я думаю, все нормально будет в следующих матчах», — заключил он.