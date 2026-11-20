Фото: dynamo-spb.com

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин сообщил, что чувствует себя нормально и уже находится на рабочем месте. Ранее после матча со СКА 60-летний специалист обратился за помощью к врачам и не пришёл на пресс-конференцию.

«Всё нормально, ничего страшного не произошло. Обычное дело, связано с возрастом. Принял таблетку, померили давление. Уже всё прошло, нахожусь на работе», — приводит слова Гришина ТАСС.

Напомним, что 19 ноября в Нижнекамске местный «Нефтехимик» принимал СКА. Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 2:3. После игры на вопросы журналистов вместо Гришина отвечал тренер Максим Кривоножкин.