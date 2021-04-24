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Ру Тат
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24 апреля 2021  20:28
Сергей Гаврилов

Главный тренер «Нефтехимика»: Чтобы выиграть, нам всегда нужно забивать два мяча

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал клубной пресс-службе выездную ничью (1:1) с «Краснодаром-2».
Наставник нижнекамской команды указал ошибки своих подопечных, которые позволили хозяевам сравнять счет. В частности, он отметил проблемы в обороне, из-за которых «Нефтехимик» пропускает в каждой встрече.
«Мы пропускаем в каждой игре, и это нас беспокоит. Чтобы выиграть или не проиграть, нам нужно забивать два мяча. Вот и сегодня индивидуальные и игровые ошибки привели к пропущенному мячу», — заметил он.
Однако игра получилась зрелищной, и нижнекамцы все же были ближе к победе, чем их соперники, отметил Новиков.
«Но нужно отдать должное „Краснодару“, они сравняли счет в меньшинстве. Счет всегда соответствует игре», – подытожил он.

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