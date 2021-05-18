Главный тренер «Локомотива-Кубани» о поражении от УНИКСа: «Мы начали очень мягко»

Наставник краснодарского «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин, не один год тренировавший казанский УНИКС, прокомментировал домашнее поражение от казанцев в овертайме первого полуфинального матча Единой лиги ВТБ (87:98), заметив, что хозяева слишком мягко играли в дебюте.

«Мы начали очень мягко, как и с „Химками“, что на домашней площадке просто недопустимо. Понятно, что это моя ответственность. По ходу игры сумели догнать соперника, перевести игру в овертайм, но всё идет от защиты», — приводит слова специалиста пресс-служба турнира.

При этом наставник кубанцев признал, что «Локо» не показал своей игры. «Когда мы хорошо защищаемся, подбираем, есть быстрый переход в нападение и движение мяча, то игра совершенно другая. Не та, которая была сегодня, а та, которую мы показывали весь сезон», — подчеркнул Пашутин.