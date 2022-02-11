Главный тренер «Краснодара» о Слуцком в Англии: Ожидания от его работы были завышенные

Нынешний главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий приехал работать в английский «Халл Сити», когда они только вылетели из АПЛ. Учитывая это факт и хорошее резюме тренера, ожидания от его работы были крайне завышены. Таким мнением поделился главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке, который во времена работы Слуцкого в Англии тренировал «Норвич».

«"Халл" в предыдущем сезоне [до прихода Слуцкого] вылетел в Чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение. Игру с "Халлом" я тоже помню — команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счёт на 90+6-й минуте. Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вёл себя как джентльмен», — цитирует Фарке «Спорт-экспресс».

При этом он подчеркнул, что Слуцкий — один из самых приятных тренеров, с которыми он взаимодействовал в Англии.

Напомним, Слуцкий работал в английском «Халл Сити» в сезоне 2017/2018, однако контракт с ним был расторгнут уже в декабре 2017 года.