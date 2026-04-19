Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига поделился мнением о матче с «Акроном»

фото: официальный портал фк "Рубин"

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига поделился мнением о вчерашнем матче с «Акроном» на официальном сайте клуба.

Артига отметил, что бывают матчи, как в Сочи, когда команда наносит один удар в створ и побеждает, а бывают –когда играет хорошо, но пропускает с одного удара по своим воротам.

Отвечая на вопрос о сложностях с позиционной атакой, тренер пояснил, что очень многое зависит от тренерской работы с имеющимся составом. Когда команда играет в пять защитников, это не предполагает тотального контроля. Следующий шаг клуба – усиление на позицию креативного профиля. Артига также отметил, что команде нужен левоногий крайний защитник, чтобы обеспечивать выход из обороны.

Говоря об эпизодах с неназначенным пенальти на Рожкове и отмененном голе, тренер заявил, что ему кажется невероятным, что в эпизоде с очевидным фолом арбитра зовут к ВАР. По его мнению, пенальти был очевидный, и он смотрел это с поля, затем на экране, а после матча пересмотрел в раздевалке. Для него непонятно, как этот момент можно трактовать иначе. Что касается офсайда Даку, то этот эпизод имеет зазор для сомнения, но с пенальти всё очевидно: игрок соперника бьет коленом Рожкова, сваливает его с ног и только потом завладевает мячом.

Относительно необоснованных карточек Даку, из-за которых он пропустит следующий матч, Артига сообщил, что беседы с футболистом ведутся. Тренер отметил, что нужно понимать, как играют против Даку: его постоянно хватают, цепляют, бьют, а фолы не свистят. Даку мог бы, как некоторые игроки, падать после малейшего контакта, но он не сдается, бьется и не падает. У Мирлинда есть характер, который работает и в плюс, и в минус. Сложно повлиять на футболиста, которому уже 28 лет, но его нужно направлять, и тренерский штаб старается это делать, добавил Артига.