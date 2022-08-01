Главный тренер «КАМАЗа» Клонцак – о трех победах подряд: «Главное – также продолжать»

Главный тренер «КАМАЗа» Владислав Клонцак прокомментировал победу над краснодарской «Кубанью» (1:0) в рамках 3-го тура Первой лиги. По словам специалиста, футболисты челнинского клуба заслужили ее целиком и полностью.

«Тяжелая игра, но ребята дотерпели, молодцы. Они заслужили эту победу. Для нас каждый соперник – сильный. Все видели, как мы обновили процентов 70 команды, поэтому на нас лежала большая ответственность. Считаю, что по тяжести сегодняшний матч был самый тяжелый. В один момент мы потеряли инициативу, но поймите правильно, на поле был и соперник. Думаю, это "Кубань" в большей степени заставила нас отбиваться», – заявил Клонцак на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник «КАМАЗа» поделился эмоциями после того, как его команда одержала три победы подряд и единолично возглавила турнирную таблицу Первой лиги.

«Как удалось избежать эмоционального спада после тяжелого матча со "СКА-Хабаровском"? Во-первых, мы настраиваем ребят на каждый матч и верим в них. Во-вторых, наоборот, после Хабаровска у нас начался эмоциональный подъем. Болельщики заполнили трибуны. Наверное, впервые после "Спартака", как я помню, трибуны были заполнены в такую погоду. Эмоциональная была игра. Ребята молодцы, 9 очков. Начало неплохое. Главное – также продолжать», – подытожил Клонцак.

Напомним, после трех туров Первой лиги «КАМАЗ» с 9 очками идет на первом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Также сегодня в рамках 3-го тура казанский «Рубин» примет на своем поле «Уфу». Игра состоится в 20:00 по мск на стадионе «Ак Барс Арена».