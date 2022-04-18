Главный тренер «Ирбиса» Артем Анисимов - основной претендент на пост наставника «Барса»

Главный тренер «Ирбиса» Артем Анисимов может стать тренером клуба ВХЛ «Барса». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, наставник молодежной команды «Ак Барса» может сменить на посту тренера фарм-клуба казанского клуба Сергея Душкина.

Вместе с «Ирбисом» Анисимов два года подряд становился лучшей командой Восточной конференции, завоевывая бронзовые медали Молодежной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что Артем Анисимов является уроженцем Казани и воспитанником татарстанского хоккея. За «Ак Барс» провел 8 сезонов и стал чемпионом России в 1998 году.