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Спорт
18 апреля 2022  10:51
Дамир Садриев

Главный тренер «Ирбиса» Артем Анисимов - основной претендент на пост наставника «Барса»

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Главный тренер «Ирбиса» Артем Анисимов может стать тренером клуба ВХЛ «Барса». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, наставник молодежной команды «Ак Барса» может сменить на посту тренера фарм-клуба казанского клуба Сергея Душкина.

Вместе с «Ирбисом» Анисимов два года подряд становился лучшей командой Восточной конференции, завоевывая бронзовые медали Молодежной хоккейной лиги. 

Стоит отметить, что Артем Анисимов является уроженцем Казани и воспитанником татарстанского хоккея. За «Ак Барс» провел 8 сезонов и стал чемпионом России в 1998 году.

#хк ирбис #хк барс #хоккей #ВХЛ #МХЛ
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