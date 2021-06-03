Главный тренер и футболист «КАМАЗа» были признаны лучшими в мае в ПФЛ

Профессиональная футбольная лига определила лучших игроков и тренеров во всех группах лиги по итогам мая.

В группе 4, где выступает «КАМАЗ» из Набережных Челнов лучшим главным тренером был признан наставник автозаводцев Ильдар Ахметзянов, а лучшим игроком месяца – нападающий Александр Гаглоев. Стоит отметить, что они были признаны лучшими уже второй месяц подряд.

Лучших игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, а тренеров – руководители клубов, представленных в ПФЛ. Исходя из ежемесячных опросов будут определены лучшие в лиге по итогам всего сезона, сообщается на официальном сайте ПФЛ.

«КАМАЗ» лидирует в 4-й группе лиги, набрав 61 очко после 26-ти матчей. На втором месте «Тюмень», у которой 56 очков после 25-ти встреч.

4 июня «КАМАЗ» сыграет в Ульяновске против местной «Волги», которая занимает 3-е место в группе.