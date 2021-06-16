Главный тренер ФК «Нефтехимик» Кирилл Новиков: Двумя-тремя игроками мы еще усилимся

Главный тренер футбольного клуба «Нефтехимик» Кирилл Новиков рассказал о трансферной политике клуба в это межсезонье, заявив о том, что новички в Нижнекамске еще появятся.

«Многие из игроков, которые ушли – это было наше пожелание, мы хотели усиливаться. Нам не получилось только продлить контракт с Кленкиным, которого мы хотели оставить. А все остальные ребята – это не потеря, на данный момент, потому что мы хотим быть сильнее. Ребята, которые сейчас приходят в команду – они выше уровнем, чем футболисты, которые ушли. Поэтому здесь можно говорить только об усилении, но никак не о потерях. Мы еще, я думаю, двумя-тремя игроками усилимся. Теми игроками, которые претендуют на попадание в стартовый состав. Переговоры ведутся, все не так просто, потому что конкуренты у нас тоже не спят. И те финансовые условия, которые предлагают в других клубах, значительно превышают наши возможности. Но для тех ребят, которые хотят развиваться и чего-то добиться – наша команда, я считаю, как раз для этого подходит», – рассказал Новиков.

По словам наставника нижнекамской команды, руководство клуба еще не ставило перед футболистами и тренерским штабом официальной задачи на следующий сезон, но сам Новиков считает, что необходимо бороться за самые высокие места.

«Всегда нужно стремиться к высоким результатам. И игроков мы подбираем таких, которые хотят что-то выигрывать. Разговор с президентом [клуба] на эту тему еще состоится, но он никак не поменяет нашего понимания – мы хотим бороться за самые высокие места и все для этого будем делать», – подытожил Кирилл Новиков.

Напомним, что в минувшем сезоне «Нефтехимик» занял 7-е место в ФНЛ, отстав от зоны стыковых матчей на семь очков, а от второго места – на 24.