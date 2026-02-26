Главный тренер ФК «КАМАЗ» о рестарте сезона: «На поле не будет равнодушных»

Фото: ФК "КАМАЗ"

Наставник ФК «КАМАЗ» Антон Хазов рассказал какой предстанет его команда в первых матчах рестарта сезона-2025/26 в Первой лиге.

- Весенняя часть Лиги PARI стартует совсем скоро. Каким мы увидим «КАМАЗ» в первой игре? Чего ждать болельщикам?

- На поле не будет равнодушных. Мы будем стараться быть агрессивными, заряженными максимально и отдать все, что в наших силах на футбольном поле. А дальше уже футбол расставит все по своим местам. Каких-то глобальных изменений с точки зрения схемы или принципов – нет. Важнейший момент – это очень хорошо стартовать. Это хотят все и мы не исключение. Февральские и мартовские игры – это важнейший момент для уверенности, – цитирует Хазова пресс-служба Первой лиги.

После 21 матча «КАМАЗ» занимает пятую строчку с 32 очками в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/26.

Ближайшую встречу камазовская команда проведет 27 февраля у себя дома против тульского «Арсенала».