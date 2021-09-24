Главный тренер «Динамо» о матче с «Рубином»: «Нас ждет сложная, интенсивная игра»

Главный тренер столичного «Динамо» Сандро Шварц в преддверии домашнего матча чемпионата РПЛ против казанского «Рубина», который состоится 26 сентября, заметил, что предстоящая игра будет сложной и интенсивной.

«Рады снова играть дома. Неделя у нас получилась английской, мы на ней уже сыграли два выездных матча. С „Рубином“ нас ждет сложная, интенсивная игра. Соперник славится своей игрой в обороне, плюс у них есть хорошие исполнители в атаке. Нам нужно проделать то же самое, что проделали в Сочи», — рассказал специалист в разговоре с клубной пресс-службой.

Предыдущие матчи с казанцами наставника москвичей не интересуют, но одного из недавних игроков «Рубина» Шварц назвал лидером своей команды.

«Весной мы проиграли „Рубину“. Но мы не смотрим назад, у нас нет реваншистских настроений. Ту встречу мы разобрали, сделали выводы. Нам надо во всеоружии подойти к матчу. Вижу Макарова (игрок перешел в «Динамо» в этом году из «Рубина» — прим. Т-и) на позиции вингера, это его сильная сторона. Плюс он часто смещается на место центрфорварда, но основная позиция всё равно вингер», — пояснил наставник москвичей.