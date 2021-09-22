Главный тренер «Динамо-Ак Барс»: «Мы продолжим опираться на своих воспитанниц»

Главный тренер казанского женского волейбольного «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов на предсезонной пресс-конференции рассказал, в каком состоянии команда подходит к сезону. К слову, сегодня наставнику команды был вручен знак «Заслуженного тренера РФ».

Как выяснилось, пока в команде еще нет капитана.

«Вот соберется команда в полном составе, поговорят девчонки друг с другом, тогда и посмотрим. В любом случае, выбирать капитана будут сами игроки. Поэтому сейчас все из них являются кандидатами на эту должность», — пояснил Гилязутдинов.

А вот о главных соперниках по чемпионату России 3 октября в Нижнем Новгороде, где динамовки проведут первый матч с местной «Спартой», Гилязутдинов говорить по сути не стал.

«Соперники? Да, у всех появились новые игроки, будем за ними наблюдать и строить свою команду, отрабатывать взаимодействия. Есть у нас планы на новую связующую, но пока ограничимся пошаговой подготовкой. Нам еще предстоит наладить игровые связи. Еще и Лиза Попова пока травмирована. Пока же речь идет о набирании физической формы, о тактических взаимодействиях говорить еще рано. Мы продолжаем заниматься воспитанием своей молодежи, на турнире в Туле за нас играли две 15-летние девочки», — отметил он.